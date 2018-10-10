فى عيد ميلاد الكينج.. محمد منير صوت الوطن أبو قلب مساكن شعبية .. 50 يوما مدة زواجه من فتاة نوبية .. ونجلاء بدر تعترف بخطوبتها منه ..ومحمد الحلو يكشف تفاصيل خلافهما

50 يوما زواجه من فتاة نوبية

نجلاء بدر تعترف بخطوبتها من الكينج

محمد الحلو يكشف تفاصيل خلافه مع منير



محمد منير يمتلك مشوارا فنيا حافلا بالانجازات وتربع على القمة ومازال حتى الان يجدد من موسيقاه ومن أغانيه ليصبح واحدا من أهم المطربين في العالم ونجح بصوته الفريد وموسيقاه المتفردة فى الهاب عشاق كلماته لسماع أغانيه، التي تحمل كلماتها قضية وطن تتلخص في صورة "إنسان" يحلم بالحرية، ويأمل بحياة كريمة واليوم نحتفل بذكرى ميلاده.



حمل هموم وطنه في أغانيه، فغنى لها " شميت هواها لاقى نفسه"، و"يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان"، وتغزل في ضفائرها وكأنها صبية عشرينيه قائلا :" البنت قالت فستاني منشور على الشط التاني خدنى المراكبي وعدانى ورجعت في القمرة الليلة" مصر الفتاة السمراء، أما الشط الثاني فهو الضفة أو سيناء التي احتلها العدو الإسرائيلي.



لم يترك منير شيئا إلا وغني له، فغني للعاشقين وللمجروحين من هوي الحب، غني للحرية وحلم بدنيا كلها إنسانية، غني لعيون النوبة السمرا وامتدح في جمال معشوقته مصر.



"الليلة يا سمرا" هي الأغنية التى أدخلت محمد منير إلى قائمة الـBBC لأفضل 50 أغنية أفريقية فى القرن العشرين، كما حصل عليها العديد من الجوائز العالمية، منها جائزة السلام من قناه CNN عن ألبومه "الأأرض والسلام" والجائزة الماسية من "باما أووردز" ، بجانب الجائزة البلاتينية لأفضل مطرب مصرى وعربى ولمشاركته مع الفنان الألمانى "عادل الطويل" وحصل على جائزة شركة يونيفرسال العالمية، بعد أن وزعت الأسطوانة التى تضم أغنية "تحت الـياسمينا" 700 ألف نسخة محققة أعلى نسبة توزيع فى ألمانيا.



وحققت أغنيته "الياسمينا" 4 ملايين يورو كعائد تحميل فقط من المواقع الإلكترونية وهى أغنيته التى تدعى "ليلى يا ليلى" من ألبوم "من أول لمسة" فى أواخر التسعينيات ولكنه أعاد غناءه أيضًا مع المطرب المصرى الألمانى "عادل الطويل" بمشاركة فريقه الألمانى Ich Und Ich.



عقد منير ديوهات غنائية ناجحة، بدأها بأغنية "بلاد طيبة" مع انوشكا، ثم تعاون مع خالد حجاج في ديو غنائي يدعي "ليه يا دنيا"، وأغنية "عالم واحد" التي تخطت المليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب"، مع يوسو ندور وعادل طويل ، والتي تم تقديمها عن اللاجئين وهي الأغنية التي صدرت بـ3 لغات حتى تصل رسالة الأغنية إلى العالم، والتى تؤكد أن الأصل هو الإنسان وتعلى من ثقافة قبول الآخر، حيث يغنى منير الجزء العربى منها، بينما يغنى المطرب الألمانى من أصل مصرى عادل الطويل باللغة الألمانية، فيما يغنى وزير الثقافة والسياحة السنغالى السابق المطرب يوسو ندور بالفرنسية.



خلاف مع الحلو :



كشف المطرب محمد الحلو تفاصيل مشادة وخلافا بينه وبين الكينج في لقاء تلفزيوني سابق له مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة سي بي سي، حيث قل أن محمد منير يمتلك لونًا في الغناء خاص به، بعيدًا عن الطرب الأصيل، قائلًا أن منير سبّه، عندما قال ذلك في أحد اللقاءات التليفزيونية في التسعينيات من القرن الماضي.



وأوضح الحلو تفاصيل سب منير له، عندما قال :كنت بقول في أحد اللقاءات التلفزيونية إن هاني شاكر ومدحت صالح وعلي الحجار وأنا ينتمون للطرب الأصيل، وهذا الأمر ازعج محمد منير جدًا.



اعتبرني بلال يا أخي



وتابع: لاقيت منير بيتصل ويقول لي يعني خلاص أنتم الأربعة لواء الغناء العربي، الخلفاء الراشدين يعني، مضيفا : منير كان منزعجًا من هذا الحديث وسبه في الهاتف، ثم قال له "طب اعتبرني بلال يا أخي"، واستكمل الحلو، أنه ذهب إلى منير في منزله، وشرح له الموقف، وأنه يملك ملكة في الغناء مختلفة تمامًا عن نظرائه.



خطوبة



وقالت الفنانة نجلاء بدر، في لقاء تليفزيوني لها عبر قناة ON E، العام الماضي، إن الفنان محمد منير غنّى لها أغنية "لما النسيم"، مشيرة إلى أن الكينج تقّدم لخطبتها فى المنزل.



وأضافت: "أحلى حاجة حصلت لى"، لافتة إلى أن منير ظهر فى حياتها كمطرب، ولكن عندما اتصلت به لعمل لقاء معه، فطلب يدها للزواج، مردفة: "أنا اتخضيت".



وأوضحت أنها وافقت على محمد منير وهى فى شرم الشيخ، مشيرة إلى أن منير طلب منها أن توقف عملها، ووعدها بفرش المنزل من ألمانيا.



وذكرت أنه كان من المفترض أن يكون كتب الكتاب فى 9 مارس، ولكنه فى يوم 3 مارس "اختفى"، ولم يرد على هاتفه، موضحة أن منير قال لها: "حاسس إنى هظلمك معايا وأنا أكبر منك".



ولفتت الفنانة نجلاء بدر إلى أن الموضوع استغرق شهرين وحوالى 4 أيام، معلقة: "أنا اتخطفت واتسبت".



زواج وطلاق :



50 يومًا.. مدة زواجه من فتاة من أصل نوبي تدعى داليا يوسف مقيمة في لندن، حيث تزوج منها لمدة 50 يومًا، وانفصل عنها بشكل مفاجئ وعلق وقتها على خبر طلاقه قائلًا : "كل شيء قسمة ونصيب".