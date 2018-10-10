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محافظات

صحة سيناء: لا مجال للإهمال في العمل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين

الأربعاء 10/أكتوبر/2018 - 11:26 م
الدكتور محمود طلحة
الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة
احمد صالح
قال الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء في أول اجتماع له بعد تسلمه عمله في المحافظة مع العاملين بالقطاع الصحي بالمديرية لوضع استراتيجية للعمل الجديدة بالإدارات الفنية والإدارية, أنه لا مجال للإهمال في العمل وضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وشدد طلحة خلال اللقاء على أهمية دور مديري الإدارات والعاملين بالمديرية فى إحداث تغيير جذري ملموس خلال المرحلة القادمة فى تقديم الخدمة، وضرورة الالتزام الكامل وأنه لن يسمح بأى تقصير أو إهمال خلال المرحلة القادمة، مؤكدا على أهمية نظافة والتزام الفريق الطبى وتواجده فى تقديم الخدمة الصحية للمواطن بالمستشفيات والوحدات الصحية، وحسن معاملة المرضى والجمهور أثناء تقديم الخدمة.

ولفت إلى أن هناك مكافأة لكل موظف مثالى سيتم اختياره بديوان المديرية ومن الفريق الطبى بالمستشفيات فى الاجتماعات التنفيذية الشهرية وإحالة أى مقصر للمسألة القانونية مؤكدًا على تقديم خدمة صحية أفضل للمواطن.

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