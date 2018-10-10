صحة سيناء: لا مجال للإهمال في العمل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين

قال الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء في أول اجتماع له بعد تسلمه عمله في المحافظة مع العاملين بالقطاع الصحي بالمديرية لوضع استراتيجية للعمل الجديدة بالإدارات الفنية والإدارية, أنه لا مجال للإهمال في العمل وضرورة تقديم خدمة متميزة للمواطنين.





وشدد طلحة خلال اللقاء على أهمية دور مديري الإدارات والعاملين بالمديرية فى إحداث تغيير جذري ملموس خلال المرحلة القادمة فى تقديم الخدمة، وضرورة الالتزام الكامل وأنه لن يسمح بأى تقصير أو إهمال خلال المرحلة القادمة، مؤكدا على أهمية نظافة والتزام الفريق الطبى وتواجده فى تقديم الخدمة الصحية للمواطن بالمستشفيات والوحدات الصحية، وحسن معاملة المرضى والجمهور أثناء تقديم الخدمة.



