مصطفى الفقي: مافيا الدروس الخصوصية تتحايل على نظام التعليم الجديد

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن التغيير المستمر لوزراء التعليم يمثل مشكلة كبيرة على المنظومة التعليمية، وقد يأتي كل وزير بخطته للدفع بعجلة التنمية، لكن عملية التنمية تعود للصفر عند التغيير الوزاري.





وأوضح "الفقي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي شريف عامر في برنامجه "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الرئيس السيسي ظل يفكر في تطبيق المنظومة التعليمية الجديدة، حرصًا على أموال وميزانية الدولة.





وأشار المفكر السياسي، إلى أن التجربة لم تنجح إلا بتأييد المجتمع وتكاتفه معها، خاصة بعد أن اتجهت مافيا الدروس الخصوصية للتحايل على النظام الجديد في اللافتات والمذكرات الخاصة، مدعين أنهم متخصصون في النظام التعليمي الجديد.