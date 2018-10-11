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سيارات

فولفو وNVIDIA توطدان علاقتهما فى الذكاء الاصطناعي

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
مصباح المصرى
تسعى دائما فولفو و"NVIDIA"، الشركة الرائدة في مجال حوسبة الذكاء الاصطناعي لتوحيد جهودهما لتطوير نواة كمبيوتر متقدم جدًا يتّسم بالذكاء الاصطناعي من أجل استخدامه في الجيل المقبل من سيارات "فولفو".

وتعتمد نواة الكمبيوتر على تقنية "DRIVE AGX Xavier" من "NVIDIA"، وهو ما سيسمح لـ"فولفو للسيارات" بتطبيق منصة حوسبة متقدمة لسياراتها الجديدة على منصة المركبات العتيدة المزودة بقاعدة العجلات المرنة "Scalable Product Architecture 2" المقبلة (SPA 2). وسوف تبصر أول سيارة مجهزة بنواة الكمبيوتر الجديدة النور في مطلع العقد المقبل.

وسوف يعمل هذا الائتلاف، على تعميق التعاون القائم بين فولفو و"NVIDIA"، مع الأخذ في الاعتبار أنه في العام الماضي، بدأت الشركات في تطوير أنظمة وبرامج متقدمة للسيارات الذاتية القيادة المستقلّة.

كما ستستخدم منصة الحوسبة الجديدة تقنيات "NVIDIA" المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قدرة الحوسبة التي لا تضاهى، وهو ما يسمح لـ"فولفو للسيارات" باتخاذ خطوات كبيرة إلى الأمام في سعيها نحو تطبيق أنظمة دعم السائق المتقدمة وتقنية إدارة الطاقة وخيارات إضفاء الطابع الشخصي داخل السيارة.

ومن خلال إضافة إمكانات منظور نطاق 360 درجة المتقدم ونظام مراقبة السائق، فإن نواة الكمبيوتر سوف تساعد فولفو من دون أي مخاطر على تقديم سيارات ذاتية القيادة بالكامل.
 وقال هاكان سامويلسون، الرئيس والرئيس التنفيذي لـ فولفو: إن الإطلاق الناجح للسيارات الذاتية القيادة سوف يتطلب كمًّا هائلًا من القدرة الحاسوبية، فضلًا عن التقدم المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي. وتابع "إن اتفاقنا مع NVIDIA يشكل جزءًا مهمًا من هذا اللغز، ويساعدنا على تقديم سيارات فولفو الذاتية القيادة بالكامل بشكل آمن".

من جهته قال جنسن هوانج المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "NVIDIA"، إن "فولفو للسيارات" كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار تدرك أن هنالك علاقة مباشرة بين السلامة والراحة وكفاءة الحوسبة داخل المركبة.

ويعتبر "SPA 2" لهندسة المركبات، الجيل المقبل من نموذج فولفو الهندسي للمركبات "SPA" الحائز على العديد من الجوائز والذي يشكل الأسس لجميع سيارات فئات "90" وفئات "60" الجديدة التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة وهي قد لعبت دورًا فعّالًا في عملية التحول التشغيلي والمالي لـ فولفو منذ عام 2010.

ومن المقرر أن يستنسخ نموذج " SPA 2" كل المزايا الموجودة في بنية سلفه "SPA" ويضيف إليه تقنيات الجيل المقبل في مجالات مثل الكهرباء والاتصال بشكبة الإنترنت والقيادة الذاتية المستقلة. وتلعب نواة الكمبيوتر دورًا أساسيًا في هذه العملية، وتوفر طريقة أسهل بكثير للتحديثات المباشرة المنتظمة للبرامج.

وتلتزم فولفو بتطوير علاقات استراتيجية مع أطراف ثالثة في إطار سعيها إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات المتسارعة التي تشهدها صناعة السيارات حاليًا.

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