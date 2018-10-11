الأرصاد: الطقس لطيف على أغلب الأنحاء .. وتوقع بسقوط أمطار

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إننا نعيش جو خريفي لطيف على أغلب الأنحاء، موضحا أن الطقس حار علي جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا، مائل للبرودة في الصباح الباكر.



وأضاف «عبد العال» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة «الأولى» أنه يوجد شبورة مائية في الأماكن القريبة من المسطحات المائية والزراعية في الصباح الباكر.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية سواء الغربية او الشرقية، مشيرا إلى أن حركة الملاحة جيدة في البحر الأبيض بينما البحر الأحمر به اضطراب في الملاحة البحرية.