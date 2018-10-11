طلائع الجيش يواجه القناة فى كأس مصر.. اليوم

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادى طلائع الجيش، فريق القناة، اليوم، بملعب جهاز الرياضة فى إطار لقاءات دور الـ32 من منافسات كأس مصر لموسم 2018/2019.



ويسعى طلائع الجيش بقيادة مدربه محمد حلمى إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نحو المزيد من النتائج الجيدة بعد العروض المميزة فى الفترة الأخيرة .



وعلى الجانب الأخر يدخل القناة باحثا عن تحقيق مفاجأة بالفوز على الطلائع من أجل التأهل إلى الأدوار المقبلة خاصة بعد عروضه الجيدة فى الأدوار التمهيدية تحت قيادة مدربه أبو طالب العيسوى .

