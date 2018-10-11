تختتم اليوم لقاءات دور الـ32 من منافسات كأس مصر لكرة القدم لموسم 2018 /2019 بإقامة 5 مباريات قوية ويرصد موقع "صدى البلد" موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة حيث يلتقى كل من النجوم مع حرس الحدود وسموحة أمام الألومنيوم وطلائع الجيش مع القناة والاتحاد أمام بورتو السويس والزمالك مع منية سمنود.





ويضم موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة مباراة حرس الحدود أمام النجوم بملعب المقاولون العرب فى تمام الساعة الثالثة عصرًا، وفى نفس التوقيت يلعب سموحة مع الألومنيوم بملعب برج العرب.





وفى تمام الساعة السادسة يلعب كل من طلائع الجيش مع القناة بملعب جهاز الرياضة، ويلتقى الاتحاد السكندرى مع بورتو السويس بملعب الإسكندرية.





وفى الساعة التاسعة مساء يلعب الزمالك مع منية سمنود بملعب بتروسبورت.



