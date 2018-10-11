أبحاث تشير إلى قدرة مخ الإنسان التعرف على 5 آلاف وجه

للمرة الأولى استطاع العلماء تحديد قدرة المخ على التعرف أعداد الوجوه التى يمكن إحصاؤها، والتى قد تصل إلى 5.000 وجه فى المتوسط.



واختبر فريق البحث، من جامعة يورك البريطانية، المشاركين في الدراسة حول عدد الوجوه التي يمكنهم تذكرها من حياتهم الشخصية و وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عدد الوجوه الشهيرة التي تعرّفوا عليها.. عادة ما يعيش الإنسان في مجموعات صغيرة من حوالي 100 فرد، ولكن الدراسة تشير إلى أن قدرات التعرف على الوجه لدينا تمدنا للتعامل مع الآلاف من الوجوه التي نواجهها في العالم الحديث - على شاشاتنا وكذلك في التفاعلات الاجتماعية.



وقال الدكتور روب جنكينز، من قسم علم النفس في جامعة يورك: "ركزت دراستنا على عدد الوجوه التي تمكن الإنسان على التعرف عليها بالفعل - ولم نعثر بعد على حدود لعدد الوجوه التي يمكن للمخ تذكرها و التعامل معها.. "إن القدرة على التمييز بين الأفراد المختلفين مهمة بشكل واضح - فهي تسمح لك بمتابعة سلوك الأشخاص مع مرور الوقت ، وتعديل سلوكك الخاص وفقًا لذلك".



وبالنسبة للدراسة، أمضى المشاركون ساعة في وصف العديد من الوجوه من حياتهم الشخصية قدر الإمكان، بما في ذلك الأشخاص الذين ذهبوا إلى المدرسة مع الزملاء والأسرة. ثم فعلوا الشيء نفسه مع الوجوه الشهيرة، مثل الممثلين والسياسيين والشخصيات العامة الأخرى .. وجد المشاركون أنه من السهل الخروج مع الكثير من الوجوه في البداية، ولكن من الصعب التفكير في وجوه جديدة بحلول نهاية الساعة . هذا التغير في السرعة سمح للباحثين بتقدير وقت نفاد فترة تذكر الوجوه بالكامل.