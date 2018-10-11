تموين الشرقية تشن حملة مكبرة على المخابز المخالفة بكفر صقر.. صور

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية أنه تم شن حملة مكبرة علي المخابز البلدية في أطراف مجلس ومدينة كفر صقر وبالتحديد بمنطقة قراجة وضواحيها.





وأضافت وكيل مديرية تموين الشرقية، أنه أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر جنحة وتقرير مخالفة ضد المخابز المخالفة حيث تم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبة "م. ك. ا" وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما في الرغيف الواحد وتم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته "ي. م. م" وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما في الرغيف الواحد.





وأكدت وكيل تموين الشرقية، أنه تم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبة " ع. ك. ع" وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جراما في الرغيف الواحد ، وتم تحرير تقرير عدم نظافة ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبة "ع. ا. ع "وذلك لعدم نظافة المخبز و أدوات العجين والإنتاج .



