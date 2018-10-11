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تموين الشرقية تشن حملة مكبرة على المخابز المخالفة بكفر صقر.. صور

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:51 م
فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية
محمد الطحاوي
أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل مديرية تموين الشرقية أنه تم شن حملة مكبرة علي المخابز البلدية في أطراف مجلس ومدينة كفر صقر وبالتحديد بمنطقة قراجة وضواحيها.

وأضافت وكيل مديرية تموين الشرقية، أنه أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر جنحة وتقرير مخالفة ضد المخابز المخالفة حيث تم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبة "م. ك. ا" وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما في الرغيف الواحد وتم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته "ي. م. م" وذلك لإنتاجها خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جراما في الرغيف الواحد.

وأكدت وكيل تموين الشرقية، أنه تم تحرير تقرير نقص موازين ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبة " ع. ك. ع" وذلك لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 18 جراما في الرغيف الواحد ، وتم تحرير تقرير عدم نظافة ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبة "ع. ا. ع "وذلك لعدم نظافة المخبز و أدوات العجين والإنتاج .

وأشارت الي انه تم تحرير محضر رقم 16806 جنح كفر صقر ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبة "ن. ا. م" والمدير المسؤل للمخبز وذلك لتجميعهما عدد 13 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخلاص 82% للتربح وبيعها في السوق السوداء وتحرير محضر رقم 16810 جنح كفر صقر ضد مخبز بلدي نصف آلي لصاحبته" ا. ب. ا" والمدير المسؤل للمخبز وذلك لإدارة وتشغيل المخبز في غير مواعيد العمل الرسمية وعدم اتباعها التعليمات والقوانين الوزارية.
تموين الشرقية تشن حملة مكبرة على المخابز المخالفة بكفر صقر.. صور

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