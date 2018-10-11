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ديني

أمين الفتوى يوضح سبب قراءة النبي سورة السجدة في فجر يوم الجمعة.. فيديو

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 01:47 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قراءة سورة السجدة في فجر يوم الجمعة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب أن يوم الجمعة هو يوم إقبال على الله سبحانه وتعالى، وكون قرآن الفجر مشهودا ويشتمل على سجدة يفتح الباب إلى أننا ندخل على الله بلا حول ولا قوة إلا بالله.

وأجاب الورداني، عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء عن سؤال شخص يسأل: "لماذا يقرأ إمام المسجد كل فجر يوم الجمعة سورة السجدة؟"، قائلا إن سورة السجدة بها سجدة تلاوة، وبالتالي فهي تعني أننا مقبلون على الله وفي سعادة تامة بهذا اليوم.

وأوضح أمين الفتوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أيضا على قراءة سورة الإنسان في الركعة الثانية في صلاة الفجر يوم الجمعة.

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