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فن

احمد زاهر لـ تامر حسنى: "ربنا يشفيك ويعافيك يا أخويا الغالي"

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:05 م
صدى البلد
محمد بدران
نشر الفنان أحمد زاهر صورة له برفقة المطرب تامر حسنى، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها لأحد المستشفيات.

وعلق "زاهر" على الصورة قائلًا "‏ربنا يشفيك ويعافيك يا اخويا الغالي ويقومك بالف سلامة".

يذكر أن الفنان تامر حسني تعرّض لوعكة صحية، بعد انتهائه من استضافته ببرنامج " صاحبة السعادة "، ونقل إلى أحد مستشفيات 6 أكتوبر.
احمد زاهر لـ تامر حسنى: "ربنا يشفيك ويعافيك يا أخويا الغالي"

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