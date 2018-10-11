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أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: لسنا على علم بصفقة لإطلاق سراح قس محتجز في تركيا

الخميس 11/أكتوبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
رويترز
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في إفادة إعلامية، اليوم الخميس، إن الوزارة ليست على علم بأي صفقة لتأمين إطلاق سراح أندرو برانسون القس الأمريكي المحتجز في تركيا.

وذكرت محطة (إن.بي.سي نيوز)، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يطلق بموجبه سراح برانسون وتسقط اتهامات بعينها موجهة له خلال الجلسة المقبلة من محاكمته والمقرر عقدها الجمعة.

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