هاني سامي يتولى القيادة الفنية لفاركو بدلا من محمد صلاح

تقدم محمد صلاح، بإستقالته من الإدارة الفنية لنادي فاركو المستقبل، بعد تعرضه لعدد من المشاكل الإدارية في النادي الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري الممتاز.



وقرر مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز يشار، تعيين هاني سامي مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم والإبقاء علي حليمو مديرا للكرة و تعيين كيمو ابوسمره مدربا و شريف فاروق مدربا و الإبقاء علي الجهاز الإداري و الطبي الحالي.



جدير بالذكر أن نادي فاركو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثالثة "بحرى" برصيد 9 نقاط وذلك بعد خوضه 6 منافسات حقق الفوز في اثنتين ،وتعادل في ثلاث ،وخسر مباراة واحدة .