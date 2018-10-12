3 مستشارين يرافقون وزير التعليم في معرض فرانكفورت للكتاب

يتواجد حاليًا في معرض فرانكفورت للكتاب ، وفدًا من وزارة التربية والتعليم المصرية ، على رأسه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم و رئيس بنك المعرفة المصري.



ويضم الوفد كذلك الدكتورة دينا برعي مستشار وزير التربية والتعليم للتقويم التربوي وتطوير الامتحانات ، و حبيبة عز مستشارة وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني والأمانة الفنية ، والدكتورة يسرا علام مستشار وزير وزير التعليم لشئون التسويق والترويج.



جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلقي اليوم الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، و رئيس بنك المعرفة المصري، اليوم الجمعة، كلمة بمعرض فرانكفورت للكتاب ، ضمن مشاركة مصر في هذا المعرض، الذي يشهد تواجدًا كبيرًا من وزارة التربية والتعليم المصرية وبنك المعرفة المصري.



و وفقًا لما أعلنته الوزارة ، ستدور كلمة الوزير اليوم حول الثورة التعليمية التي انطلقت في مصر مؤخرًا ، وسبل السعي إلى إصلاح وتطوير منظومة التعليم ، وسوف تذاع كلمة وزير التربية والتعليم في بث مباشر على الهواء عبر صفحة بنك المعرفة المصري.



ويعتبر معرض فرانكفورت للكتاب ، هو أكبر معرض دولي ثقافي ، يجتمع فيه عشرات الآلاف من المثقفين والكتاب والباحثين والناشرين من كل البلدان ، وتعد الدورة الحالية من المعرض هي الدورة رقم 70 ، وتمتد فعالياته من يوم 10 حتى يوم 14 أكتوبر 2018.



ويعد هذا المعرض من أهم المعارض على مستوى العالم ، حيث يعد سوقًا عالميًا للمحتوى الأدبي والثقافي ، لتبادل المعارف والحوار في مختلف المجالات المعرفية والعلمية.