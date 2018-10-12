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رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
يحل منتخب إنجلترا ضيفا ثقيلا علي نظيره كرواتيا، اليوم، على ملعب ريوجيفيكا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ومن المتوقع أن يقوم الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بالاعتماد على تشكيلة يضم كلا من :-

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

الدفاع: كايل ووكر ، جون ستونز ، هاري ماغواير.

الوسط: كيران تريبير ، جوردان هندرسون ، داني روز ، روس باركلي ، هاري وينكس.

الهجوم: رحيم ستيرلينغ ، هاري كين.

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