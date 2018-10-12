ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 12:00 م
صدى البلد
آيات أحمد
حرصًا من موقع "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة، من مسجد الحامدية الشاذلية.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية تحت عنوان: « النظافةُ سلوكٌ حضاريٌ وإنسانيٌ».

وأكدت الوزارة، على جميع الأئمة، الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوعها.

ترشيحاتنا

محمد إمام عن فاروق الفيشاوي: أول من دعمني ورشحني للتمثيل معه

الأرصاد للمواطنين : حان الوقت للتغيير للملابس الشتوية

واشنطن بوست: أنقرة أبلغت واشنطن بامتلاكها تسجيلات تثبت مقتل خاشقجي

منتخب مصر يسعى لتصدر مجموعته أمام سوازيلاند بتصفيات أمم إفريقيا الليلة

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

أمير مكة يصل أنقرة لمتابعة أزمة خاشقجي

صدى البلد يكشف تفاصيل فضيحة هزت الملاعب البلجيكية

أمن الدقهلية يكشف لغز العثور على جثة طفل مقتول بإحدى قرى الدقهلية

كارتيرون يسعى للاستفادة من فترة التوقف لتجهيز العائدين من الإصابة

أفضلية تاريخية لـ الفراعنة .. منتخب مصر يضرب سوازيلاند بالعشرة وديا .. فيديو

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 أكتوبر 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور رائع.. شاهد إطلالات النجمات خلال الأسبوع.. صور

زواج يهودى من مسلمة يثير الجدل فى إسرائيل..والعروسان:وقعنا اتفاق سلام..صور

حفيدة الملكة إليزابيث تستعد لحفل زفافها.. صور

بلقيس بإطلالة متميزة في أحدث جلسة تصوير

لمسة من جمال الطبيعة داخل المنزل بالمزهريات الكبيرة.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف.. فيديو
مفيدة شيحة في ندوة صدى البلد: الستات ميعرفوش يكدبوا أصبح مدرسة إعلامية.. ومعروفة بعدائي للرجال.. وهذا رأيي في رضوى الشربيني.. وفخورة إن بنتي عندها 21 سنة ومش باين عليّ
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية
أفضلية تاريخية لـ الفراعنة .. منتخب مصر يضرب سوازيلاند بالعشرة وديا .. فيديو
نصر سالم: خضنا حرب أكتوبر بلا إمكانات عسكرية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟

توقعاتك لمبارة مصر و سوازيلاند ؟