أحمد عمر هاشم يرد على مروجي شائعة وفاته من منبر الجامع الأزهر.. فيديو

ناشد الدكتور أحمد عمر هاشم،عضو هيئة كبار العلماء، الجميع أن يقفوا خلف الأزهر الشريف ويصونوه، منوها إلى أن الأزهر عاش عمره يمد العالم بالعلوم ويحافظ على دين الله ولغة الإسلام.



وقال عمر هاشم، فى خطبة الجمعة بالجامع الأزهر ردا على شائعة وفاته، إننا فى معركة يشنها الغزو الفكري الذي أرسل بسماسرة له فى سائر بقاعنا وفى المواقع المغشوشة التى تحمل أنباء كاذبة ما أنزل الله بها من سلطان، يشيعون أخبار وفاة العلماء بدون تحري الصدق والحقيقة".



وأشار إلى أن الذي يملك الموت والحياة والحق والصدق إنما هو رب العالمين.