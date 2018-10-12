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المتحدث باسم وزارة التموين لـ صدى البلد: احتياطيات مصر من السلع آمنة.. صرف مقررات المواليد في هذا الموعد.. تطوير المكاتب التابعة لتصبح مراكز خدمات مميكنة.. و4 شروط لفتح منفذ جمعيتي.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:30 م
أحمد كمال معاون وزير
أحمد كمال معاون وزير التموين و محمد صبيح صحفي صدى البلد
حوار : محمد صبيح
في حوار مفتوح لمعاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد كمال، مع صدى البلد، كشف عن حجم احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية وما تمثله من أمن غذائي إلى جانب موعد صرف التموين للمواليد المضافة مؤخرا وعودة المحذوفين بالخطأ أثتاء عملية تنقية البيانات بالإضافة إلى شروط فتح منفذ جمعيتي بالمرحلة الثالثة من المشروع.

- إضافة المواليد

وقال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه منذ فتح منظومة إضافة المواليد على البطاقات التموينية بداية أغسطس الماضي، تم تسجيل نحو مليونين و800 ألف مولود على مليون و700 ألف بطاقة تموينية من خلال 1400 مكتب تمويني على مستوى الجمهورية.

وأضاف كمال، أنه يجري حاليًا الأسبوع التاسع لإضافة المواليد للبطاقات التي تنتهي بالرقم 8 على أن يكون الأسبوع العاشر للبطاقات التي تنتهي برقم 9 ثم الأسبوعبن الـ 11 و 12 للبطاقات التي تخلفت عن الإضافة في الأسبوع المحدد لها.

وأوضح معاون الوزير أنه من المتوقع أن تصرف المواليد التي ستتم الموافقة على إضافتها وفقًا لشروط الإضافة مع بداية شهر ديسمبر بحد أقصى يناير المقبل.

- موعد صرف التموين للمواليد

وكشف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن موعد صرف الدعم للمواليد الذي يجري تسجيل طلبات إضافتها على البطاقات التموينية خلال الفترة من أول أغسطس الماضي وحتى 7 نوفمبر المقبل.

وتابع، أن المواليد المضافة ستبدأ الصرف فعليا بداية شهر ديسمبر المقبل أو يناير2019 على أقصى تقدير.

وأشار إلى أن بعض المواطنين الذين توجهوا لصرف التموين خلال شهر أكتوبر ووجدوا حذفا لأفراد من البطاقات التموينية كان نتيجة تنقية البطاقات من الوفيات والمكررين والمسافرين بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ووزارة التموين بالإضافة إلى أن بعض البطاقات التموينية الموجودة على موقع دعم مصر بها أخطاء وخاصة في الرقم القومي.

- طريقة إعادة المحذوفين

وطالب كمال كل من وجد حذفا فى الأفراد من البطاقة التموينية عن العدد الطبيعي للصرف باتباع إحدى خطوتين، الأول: يدخل على موقع إدارة دعم مصر ويكتب بيانات المستفيدين على البطاقة التموينية وخاصة الرقم القومي.

والثانية ، يتوجه إلى مكتب التموين ويحصل على استمارة بيانات ويكتب بيانات المستفيدين ويسلمها للمكتب حيث يتم تجميع الاستمارات من خلال قطاع الرقابة والتوزيع في الوزارة ويتم إرسالها للإنتاج الحربي لاعادة الأفراد المحذوفين خلال شهر من التسجيل أو تقديم الطلب.

وأضاف، أن إضافة المواليد على بطاقات التموين لن تكلف موازنة الدولة شيئا، حسب تصريحات الوزير الدكتور علي المصيلحي.

وأوضح، أن عملية إضافة المواليد تتزامن بالتوازي مع عمليات تنقية البطاقات من الأسماء المكررة والمتوفين والمسافرين بحيث يتم إحلال المواليد الجدد مكان المحذوفين.

وأشار، إلى أن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية التابعة لمجلس الوزراء والمشكلة من الرقابة الادارية ووزارة الاتصالات ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الإنتاج الحربي وخبراء اقتصاديين قاربت على الانتهاء من وضع معايير استحقاق الدعم التمويني وفقا لمقدار الدخل والإنفاق وخاصة الإنفاق وسط توقعات بانتهاء اللجنة للمعايير بنهاية العام الجاري.

- تطوير المكاتب إلى مراكز خدمة

وأشار كمال إلى إن وزارته تنتهج خطة طموحة لتطوير مكاتب التموين التابعة على مستوى الجمهورية إلى مراكز خدمة للمواطنين، موضحا أن عدد مكاتب التموين التابعة نحو 1421 مكتبا من خلال 27 مديرية تموين على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن خطة الوزارة تتضمن تطوير بعض مكاتب التموين التي تصلح إلى مراكز خدمة للمواطنين والبعض الآخر لاستقبال وتجميع طلبات المواطنين.

تابع، أن مراكز الخدمة ستكون مميكنة ومتصلة بشبكة الإنترنت والمعلومات ووزارة التموين كما أنها ستكون مؤهلة لاستقبال المواطنين وإجراء الخدمات لهم في نفس الوقت.

- مشروع جمعيتي

ووجه، المتحدث باسم الوزارة، رسالة طمأنة إلى شباب مشروع جمعيتي مؤكدا خلالها أن منافذ جمعيتي شريك أساسي للوزارة وأحد أذرعها القوية في توصيل الدعم للمواطنين.

وأكد كمال، أنه يتواصل مع شباب جمعيتي ويعقد اجتماعات دورية مع مديري المشروع باستمرار، لافتا إلى وجود بعض المشاكل الصغيرة التي تقوم الوزارة بحلها.

وقال كمال إن مديريات التموين شريك أساسي في وزارة التموين للإشراف على كل المنافذ التابعة وأنها طرف أصيل في المتابعة دون التمييز بين منفذ وآخر.

ولفت إلى أن الوزارة وجهت منشورا يساوي في عدد الاستعاضات بين البقالين ومشروع جمعيتي 8 مرات خلال الشهر، مرتين بحد أقصى أسبوعيا لتنظيم العمل بين جمعيتي والبقالين وأمناء المخازن بسبب الضغط على المخازن خلال الأيام الأولى من كل شهر.

وطالب معاون الوزير شباب جمعيتي بنقل المشاكل التي تواجههم لمديرين المشروع في محافظاتهم وتصعيدها -إن لم يجدوا استجابة- إلى رئيس الشركة التابعين لها ثم إلى الوزارة، مؤكدا أن باب الوزارة مفتوح لهم في أي وقت.

- احتياطيات مصر من السلع

وكشف، كمال أن احتياطيات مصر من السكر تكفي لمدة 5 أشهر.. والزيوت لمدة 3 أشهر.. والأقماح تكفي لمد 4 أشهر، مضيفا أن تعاقدات الشركة هيئة السلع والشركة القابضة من اللحوم والدواجن تكفي لنهاية 2019.

وأوضح معاون الوزير أن الوزارة فتحت باب توريد الأرز اختياري منذ 15/9 حتى 15 /11 وأن عمليات التوريد تتم بشكل منتظم وأن تعاقدات الشركة القابضة وهيئة السلع للأرز الابيض المصري يكفي حتى نهاية 2018 وسيتم الإعلان عن الكميات الموردة.. لافتا إلى أن الهيئة ستتجه للاستيراد عند الاحتياج.
المتحدث باسم وزارة التموين لـ صدى البلد: احتياطيات مصر من السلع آمنة.. صرف مقررات المواليد في هذا الموعد.. تطوير المكاتب التابعة لتصبح مراكز خدمات مميكنة.. و4 شروط لفتح منفذ جمعيتي.. صور
المتحدث باسم وزارة التموين لـ صدى البلد: احتياطيات مصر من السلع آمنة.. صرف مقررات المواليد في هذا الموعد.. تطوير المكاتب التابعة لتصبح مراكز خدمات مميكنة.. و4 شروط لفتح منفذ جمعيتي.. صور
المتحدث باسم وزارة التموين لـ صدى البلد: احتياطيات مصر من السلع آمنة.. صرف مقررات المواليد في هذا الموعد.. تطوير المكاتب التابعة لتصبح مراكز خدمات مميكنة.. و4 شروط لفتح منفذ جمعيتي.. صور
المتحدث باسم وزارة التموين لـ صدى البلد: احتياطيات مصر من السلع آمنة.. صرف مقررات المواليد في هذا الموعد.. تطوير المكاتب التابعة لتصبح مراكز خدمات مميكنة.. و4 شروط لفتح منفذ جمعيتي.. صور
المتحدث باسم وزارة التموين لـ صدى البلد: احتياطيات مصر من السلع آمنة.. صرف مقررات المواليد في هذا الموعد.. تطوير المكاتب التابعة لتصبح مراكز خدمات مميكنة.. و4 شروط لفتح منفذ جمعيتي.. صور
المتحدث باسم وزارة التموين لـ صدى البلد: احتياطيات مصر من السلع آمنة.. صرف مقررات المواليد في هذا الموعد.. تطوير المكاتب التابعة لتصبح مراكز خدمات مميكنة.. و4 شروط لفتح منفذ جمعيتي.. صور
المتحدث باسم وزارة التموين لـ صدى البلد: احتياطيات مصر من السلع آمنة.. صرف مقررات المواليد في هذا الموعد.. تطوير المكاتب التابعة لتصبح مراكز خدمات مميكنة.. و4 شروط لفتح منفذ جمعيتي.. صور

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