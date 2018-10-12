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رياضة

سوازيلاند تعلن عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب مصر

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 06:25 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن أنطوني مدلولي المدير الفني لمنتخب سوازيلاند، التشكيلة الرسمية لفريقه التي ستواجه منتخب مصر، في المباراة التي ستقام على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:
ماسيكو .. دلاماني .. فيجاريدو .. سيبونيسو .. ستينكامب .. نيلوسو دلاماني .. ساندنيزي .. داسبي ديزي .. ماكونتا .. موكوليسي .. ماتسي.



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