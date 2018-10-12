سياحة الإسكندرية تطالب بمشاركة رسمية للقطاع السياحي ببورصة لندن

طالب علي المانسترلي رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية بضرورة إشراك محافظة الإسكندرية بجناح لها ضمن الجناح المصري ببورصة لندن السياحية المقرر إقامتها في الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر القادم.



وقال المانسترلي في تصريح له اليوم إن الإسكندرية خلال الفترة الماضية أصبحت محط أنظار العالم وعائدة بقوة كأهم المقاصد السياحية وهي عشق الأوروبيين ومنهم من سكن وعاش فيها طوال عبر التاريخ ولديهم ارتباط نفسي بها والتسويق لها سيكون من أسرع وأسهل الطرق في جذب السياحة الأجنبية لمحافظة الثغر.



أشار رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية ومطروح والبحيرة إلى أن الإسكندرية مؤهلة حاليا لاستقبال السائحين وتعيش حاليا أزهي عصورها خاصة بعد عقد مؤتمر الجذور بحضور قبرص واليونان وفوز الإسكندرية بتنظيم المؤتمر الدولي للمتاحف الذي يحضره قرابة 5 آلاف باحث وأثري وإعلامي من مختلف دول العالم.



ونوه المانسترلي إلى أن هيئة تنشيط السياحة المصرية كانت تخصص جناحا خاصا داخل البورصات السياحية العالمية على مدار أكثر من 20 سنة للشركات السياحية بالإسكندرية بهدف الترويج للسياحة الإسكندرية والآثار والمتاحف والثقافة مثل مكتبة الإسكندرية وكل المعالم السياحية التي تجذب أنظار العالم، ولكن منذ أكثر من عام تقريبا أصدر وزير السياحة السابق يحيى راشد قرارا بوقف جناح الإسكندرية من المشاركة في أي بورصة سياحية عالمية وهذا القرار أثر بالسلب على السياحة بالإسكندرية.



وناشد د. رانيا المشاط وزيرة السياحة بإعادة جناح الإسكندرية للمشاركة في بورصة لندن وباقي البورصات السياحية العالمية كما كان في الماضي حتى يتم الترويج لهذا البلد الجميل واستقطاب أكبر قدر من السياحة للإسكندرية.