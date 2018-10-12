القس الأمريكي برانسون يغادر تركيا إلى ألمانيا ثم أمريكا

قال شاهد إن طائرة تقل القس الأمريكي آندرو برانسون أقلعت من مطار في إقليم إزمير في غرب تركيا في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة بعد ساعات من إصدار المحكمة أمرا بالإفراج عنه.



وقال إسماعيل جيم هالافورت محامي برانسون إن موكله سيسافر إلى ألمانيا حيث سيبقى لمدة يومين ثم يسافر إلى الولايات المتحدة.



كانت قضية برانسون محور خلاف بين أنقرة وواشنطن.