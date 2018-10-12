9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مبنى خلف معهد الأورام.. فيديو

نشب حريق في أحد المباني، الواقعة خلف معهد الأورام، منذ قليل، حيث شوهدت ألسنة النار تتصاعد منه، ولم تعرف بعد الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران.



وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق كبير في أحد المباني، خلف معهد الأورام، فجرى الدفع بـ9 سيارات إطفاء وخزاني مياه.



ويُجري رجال الحماية الآن عمليات الإطفاء.



وحرر محضر، وجار إخطار النيابة العامة.