ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

شقيق الفنان ياسر المصري يروي تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:39 ص
الفنان الراحل ياسر
الفنان الراحل ياسر المصرى
حمزة شعيب
قال أسامة المصري شقيق الفنان الأردني الراحل ياسر المصري إن شقيقه كان في زيارة لوالدتهما رابع أيام العيد وبعد الغداء توجه مع أسرته إلى بيت شقيقه الأكبر وبعد أن صف سيارته، ونزلت زوجته وأولاده، رأى أخيه وابن شقيقه يحاولان إصلاح الباص الخاص بخطيبة ابن شقيقه، فقرر أن يساعدهما.

وتابع أسامة المصري خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على سي بي سي cbc، ركب ياسر الباص فتحرك به لم يكن به فرامل وكان آخر الشارع منحدر شديد جدا، فدفع ابن شقيقه الذي كان يجلس جانبه خارج الباص، قبل سقوطه.

واستكمل أسامة أن شقيقه نقل للمستشفى وهو ما زال على قيد الحياة، وذهب إليه وكان يردد "لا إله إلا الله"، قالها أكثر من مرة ثم صعدت روحه.

ووصف أسامة شقيقه الراحل بأنه كان إنسانا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وعلى صغر سنه كان عصب عائلتهم وكبيرها، وكان يحمل هم الكل، لافتا إلى أنه كان أكثر من يعتني بوالده وقت مرضه، وكان يأتي إليه ويأخذه في سيارته حيث لا يستطيع الحركة في جولة في المدينة.

ترشيحاتنا

هاني رمزي يكشف إصابة محمد صلاح في لقاء سوازيلاند

مصر تضرب سوازيلاند برباعية بالتصفيات الافريقية.. وأجيري يكشف عن سبب إصابة صلاح.. ومدرب سوازيلاند يتوعد الفراعنة

مصطفى بكري يكشف عن مخطط الإخوان لتفكيك الدول العربية

رجال الإنقاذ يبحثون عن جثث وسط دمار الإعصار مايكل في فلوريدا

محمد صلاح يسجل هدفا عالميا في مرمى سوازيلاند.. فيديو

متحدث البرلمان: السيسي أصاب كبد الحقيقة بوصف الإخوان خطرًا على العرب

9 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في مبنى خلف معهد الأورام.. فيديووصور

توفيق عكاشة يتغزل في حياة الدرديري على الهواء

مصر تضرب سوازيلاند برباعية في الشوط الأول والشناوى ضيف شرف.. فيديو

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا ويتفوق على حسام حسن.. فيديو

أحمد ناجي: محمد الشناوي لا يتحمل مسؤولية هدف سوازيلاند.. فيديو

محمد صلاح يخرج مصابا من مباراة مصر وسوازيلاند.. والمنتخب يكمل بـ10 لاعبين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

نسناس وتمساح وحرباء.. رفاق درب 5 فتيات.. قصة حب من نوع آخر.. صور

الأميرة يوجيني وزوجها يغادران الكنيسة في سيارة جيمس بوند .. صور

فيديو

حكيم يشارك في مبادرة 100 مليون صحة باغنية اللي عايز بكرة احلي
منتجي الدواجن: الشركات الكبرى توفر 20% من الإنتاج.. فيديو
وزير النقل: الاعتماد على العنصر البشري سبب حوادث قطارات..فيديو
منى الشاذلي تروي تفاصيل مكالمتها للفنان الراحل ياسر المصري.. فيديو
هشام عرفات: لا خصخصة للمترو وهو أرخص وسيلة نقل في مصر .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟