شقيق الفنان ياسر المصري يروي تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته

قال أسامة المصري شقيق الفنان الأردني الراحل ياسر المصري إن شقيقه كان في زيارة لوالدتهما رابع أيام العيد وبعد الغداء توجه مع أسرته إلى بيت شقيقه الأكبر وبعد أن صف سيارته، ونزلت زوجته وأولاده، رأى أخيه وابن شقيقه يحاولان إصلاح الباص الخاص بخطيبة ابن شقيقه، فقرر أن يساعدهما.



وتابع أسامة المصري خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم" على سي بي سي cbc، ركب ياسر الباص فتحرك به لم يكن به فرامل وكان آخر الشارع منحدر شديد جدا، فدفع ابن شقيقه الذي كان يجلس جانبه خارج الباص، قبل سقوطه.



واستكمل أسامة أن شقيقه نقل للمستشفى وهو ما زال على قيد الحياة، وذهب إليه وكان يردد "لا إله إلا الله"، قالها أكثر من مرة ثم صعدت روحه.



ووصف أسامة شقيقه الراحل بأنه كان إنسانا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وعلى صغر سنه كان عصب عائلتهم وكبيرها، وكان يحمل هم الكل، لافتا إلى أنه كان أكثر من يعتني بوالده وقت مرضه، وكان يأتي إليه ويأخذه في سيارته حيث لا يستطيع الحركة في جولة في المدينة.