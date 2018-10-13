ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس إيبولا في الكونغو إلى 95 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو، اليوم السبت،ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس "إيبولا" إلى 95 حالة وفاة و170 حالة إصابة.



وقالت وزارة الصحة في الكونغو - في بيان لها حسبما أفادت قناة (سكاي نيوز - عربية) - "إن أحد عناصر بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والذي يساعد في جهود مواجهة تفشي مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد ثبت إصابته بالفيروس".



وفي السياق ذاته، أعرب عاملون في وزارة الصحة عن قلقهم البالغ بشأن ارتفاع معدل الإصابات الجديدة بفيروس "إيبولا" منذ بداية الشهر الجاري.



وحسب موقع منظمة الصحة العالمية، فإن فيروس "إيبولا" المعروف سابقا باسم "حمى إيبولا النزفية" يصيب الإنسان وينتقل إليه من الحيوانات البرية ثم ينتقل بالعدوى من المصابين إلى الأصحاء، ويبلغ معدل الوفاة بين المصابين 50% تقريبا في المتوسط، ويتراوح المعدل خلال موجات التفشي السابقة بين 25% و90%.



واكتشفت الحالات الأولى للإصابة بالإيبولا لأول مرة عام 1976 في تفشيين وبائيين بدأ بشكل متزامن في منطقة (نزارا) السودانية، وفي قرية بمنطقة (يامبوكو) بجمهورية الكونغو الديمقراطية تقع على مقربة من نهر إيبولا.

