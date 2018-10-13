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محافظات

وزير قطاع الأعمال: النهوض بصناعات النسيج وسيلتنا للمنافسة فى السوق العالمية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:57 م
صدى البلد
أحمد على
أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم، السبت، خلال جولته المفاجئة بقطاعات أقسام وعنابر شركة غزل المحلة، أن الحكومة تدرس حاليا التوسع فى أنشطة صناعات الغزل والنسيج كونها صناعة وطنية متأصلة في محافظات مصر.

وقال "توفيق، خلال جولة تفقدية أجراها وزير قطاع الأعمال: "علينا بالنهوض بصناعات النسيج والملابس للمنافسة فى السوق العالمية".

حضر الجولة كل من الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، وعبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، والمحاسب إبراهيم صادق، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، ورضا رشدي، الأمين المساعد للجنة النقابية للغزل والنسيج، داخل الشركة وعدد من القيادات العمالية.

فى المقابل، أصدر وزير قطاع الأعمال توجيهاته العاجلة إلى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج ورئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة، بأهمية وضع خطط ودراسة عاجلة لحصر ماكينات الشركة وقوتها الاستيعابية الإنتاجية والنهوض بقطاعات الشركة أول بأول سعيا فى تنفيذها وفق جدول زمني يتناسب مع البرنامج الحكومي بالوزارة.

كما شدد وزير قطاع الأعمال فى تعليماته على ضرورة حصر جميع مطالب العمال والنهوض بالعنابر الإنتاجية، ووضع خطة لإعادة هيكله وتدوير أصول شركة غزل المحلة وفق المعايير الدولية الحكومية المعروفة والتى تتناسب مع مناخ الاقتصاد والاستثمار العالمي والدولي فى المرحلة المقبلة.
وزير قطاع الأعمال: النهوض بصناعات النسيج وسيلتنا للمنافسة فى السوق العالمية
وزير قطاع الأعمال: النهوض بصناعات النسيج وسيلتنا للمنافسة فى السوق العالمية
وزير قطاع الأعمال: النهوض بصناعات النسيج وسيلتنا للمنافسة فى السوق العالمية
وزير قطاع الأعمال: النهوض بصناعات النسيج وسيلتنا للمنافسة فى السوق العالمية
وزير قطاع الأعمال: النهوض بصناعات النسيج وسيلتنا للمنافسة فى السوق العالمية

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