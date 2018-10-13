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أخبار العالم

أردوغان يزور أثيوبيا في مارس المقبل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 12:56 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم القيام بزيارة رسمية لإثيوبيا في مارس المقبل، بحسب وسائل إعلام إثيوبية.

وذكرت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية، أن أردوغان أعرب عن رغبته في زيارة إثيوبيا خلال لقائه مع الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشوم، الذي كان في زيارة رسمية إلى أنقرة حيث حضر منتدى لمدة يومين أطلق عليه اسم: منتدى الأعمال الاقتصادية والتجارية بين تركيا وأفريقيا الذي عقد في إسطنبول.

وأشارت الصحيفة إلى وزير الشؤون الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، سيقوم بزيارة عمل إلى أديس أبابا قبل الزيارة الرسمية للرئيس التركي، وذلك بهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة بين تركيا وإثيوبيا.

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