أردوغان يزور أثيوبيا في مارس المقبل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم القيام بزيارة رسمية لإثيوبيا في مارس المقبل، بحسب وسائل إعلام إثيوبية.





وذكرت صحيفة "ذا ريبورتر" الإثيوبية، أن أردوغان أعرب عن رغبته في زيارة إثيوبيا خلال لقائه مع الرئيس الإثيوبي مولاتو تيشوم، الذي كان في زيارة رسمية إلى أنقرة حيث حضر منتدى لمدة يومين أطلق عليه اسم: منتدى الأعمال الاقتصادية والتجارية بين تركيا وأفريقيا الذي عقد في إسطنبول.



