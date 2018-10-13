أسامة الشيخ يكشف حقيقة إطلاق ٢٤ قناة إسرائيلية باللغة العربية

أكد المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، صدق المعلومات الواردة عن بث 24 قناة تابعة لإسرائيل باللغة العربية في باقة متنوعة.



وقال الشيخ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن عضوا بالكنيست الاسرائيلي أفصح عن الأمر بالتفصيل وتناولته صحف إسرائيلية وعربية، أبرزها صحيفة "القدس" وصحف مصرية أخرى.



وحذر من تلك الخطوة واصفا إياها بالغزو، مضيفا: "هناك تحركات مريبة غير مصرية لشراء أرشيف الدراما المصرية من القطاع الخاص، وشبكات إقليمية تعتمد موازنات ضخمة أفلام ومسلسلات عربية".



وتابع: "إطلاق باقة إسرائيلية من ٢٤ قناة باللغة العربية قريبًا، رياضة، سينما، دراما، أطفال، أخبار، محاولات لإطلاقها عبر أقمار عربية، وهناك عروض مغرية لمنتجين مصريين متوقفين عن الإنتاج لتنفيذ دراما مصرية تنتج حصريا للعرض على قنوات غير مصرية".