ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أسامة الشيخ يكشف حقيقة إطلاق ٢٤ قناة إسرائيلية باللغة العربية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:18 م
صدى البلد
أحمد سالم
أكد المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، صدق المعلومات الواردة عن بث 24 قناة تابعة لإسرائيل باللغة العربية في باقة متنوعة.

وقال الشيخ، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن عضوا بالكنيست الاسرائيلي أفصح عن الأمر بالتفصيل وتناولته صحف إسرائيلية وعربية، أبرزها صحيفة "القدس" وصحف مصرية أخرى.

وحذر من تلك الخطوة واصفا إياها بالغزو، مضيفا: "هناك تحركات مريبة غير مصرية لشراء أرشيف الدراما المصرية من القطاع الخاص، وشبكات إقليمية تعتمد موازنات ضخمة أفلام ومسلسلات عربية".

وتابع: "إطلاق باقة إسرائيلية من ٢٤ قناة باللغة العربية قريبًا، رياضة، سينما، دراما، أطفال، أخبار، محاولات لإطلاقها عبر أقمار عربية، وهناك عروض مغرية لمنتجين مصريين متوقفين عن الإنتاج لتنفيذ دراما مصرية تنتج حصريا للعرض على قنوات غير مصرية".

ترشيحاتنا

النائب العام يحيل موظفا ببنك شهير للمحاكمة لاختلاسه 2 مليون جنيه

تعرف على تفاصيل المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

مقتحمو القصر الرئاسي الإثيوبي يعتذرون لرئيس الوزراء

النقل: تقسيم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو على 3 مراحل ..فيديو

وزير البترول يتفقد مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بحدائق حلوان ..صور

الأرصاد: اليوم أمطار على السواحل الشمالية ومناطق بالوجه البحري

مدرس يشعل النيران في نفسه لخلافات مع حماته بسوهاج

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

انخفاض أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم

فتيات يرقصن في جنازة صديقتهن لإرسال روحها إلى الجنة.. فيديو

فضيحة تهز إيران ومسئول كبير يهرب إلى أستراليا

إطلاق سراح القس برانسون يكشف صعوبة حل الخلاف التركي الأمريكي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالي المعصرة يستقبلون الغاز الطبيعي بالطبل البلدى.. شاهد

مفيدة شيحة: لا تراودنى فكرة تقديم برنامج بشكل منفرد.. صور

عز وشيرين رضا وليلي علوي الأفضل في حفل السينما العربية ACA..صور

BMW Z4 بسواعد رياضية

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

فيديو

إغلاق جزئي لطريق صلاح سالم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع
النقل: تقسيم المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو على 3 مراحل ..فيديو
تمارين رياضية لتقوية العضلات الخلفية للساقين.. فيديو
رشاد عبده: الاستثمارات مهمة لخلق فرص عمل للشباب
سياسي أمريكي: نهضة مصر تحتاج التعليم الصناعي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟