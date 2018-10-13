إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بـ طولكرم



أصيب شاب فلسطيني بطلق مطاطي في العين، كما أصيب العشرات بالاختناق اليوم /السبت/، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بلعا شرق محافظة طولكرم.



وذكر شهود عيان حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الجنوبي وتمركزت في شارع المدارس ووسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين وأطلق جنود الاحتلال خلالها الأعيرة "المطاطية" وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة أحد الشبان بعيار "مطاطي" في عينه، وتم نقله إلى المستشفى في طولكرم لتلقي العلاج.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، 7 فلسطينيين من مناطق مختلفة بمحافظة طولكرم، بينهم والد ووالدة أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" قرب سلفيت.