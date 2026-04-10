افتتاح مسجدين في بني غنيم وقاي ببني سويف

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي الواسطى وإهناسيا، لافتتاح مسجدين بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.





افتتح علي يوسف رئيس مركز الواسطى مسجد التقوى بقرية بني غنيم، على مساحة 350 مترًا، والذي تم تطويره بالجهود الذاتية، عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم، فيما افتتح أحمد توفيق رئيس مركز إهناسيا مسجد سيف النصر بقرية قاي على مساحة 315 مترًا، ضمن خطة وزارة الأوقاف للصيانة والترميم.

وأُقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمسجدين عقب افتتاحهما، وسط حضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجموع من أهالي القريتين.