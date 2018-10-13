جولة ميدانية لمحافظ مطروح لمراجعة تراخيص المحلات وإزالة الإشغالات.. صور

قام اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح صباح اليوم السبت بجولة ميدانية بحي الشروق بالكيلو 7 للوقوف علي كافة الأعمال من نظافة وتطوير والاستماع للمواطنين لبحث مشاكلهم يرافقه والمهندس تامر سعيد السكرتير العام ومحمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.



ووجه المحافظ بتشكيل لجنة لمراجعة موقف الصرف الصحى بالمنطقة والوقوف على كافة مشروعات البنية التحتية قبل رصف الشوارع .



كما وجه الغرابلي لمجلس مدينة مرسي مطروح والأجهزة الرقابية المعنية بمراجعة تراخيص المحلات بحي الشروق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة كافة أنواع الإشغالات بالشوارع والميادين.



كما وجه محافظ مطروح بمراجعة أعمدة الإنارة وأعمال التطوير والتجميل وتمهيد الطرق الترابية ، مشددًا على توقيع أقصى عقوبة على المقصرين فى أداء أعمالهم .