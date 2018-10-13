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أشرف منصور: ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية الأكبر في ابتكار الصناعات الجديدة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:44 م
أشرف منصور رئيس
أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة
قدم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة الشكر لمؤسسة الأهرام العريقة التى تستضيف الوفد الألمانى رفيع المستوى والذى يمثل مقاطعة بادن فورتمبيرج الألمانية، لافتا إلى أن الولاية بها 70 جامعة تطبيقية و12 جامعة بحثية وهذه النسبة هى الغالبة فى ألمانيا، كما أن شهادات الجامعات التطبيقية لا تختلف عن نظيرتها البحثية فى أى شيء.

وأضاف أنه تم إهداء قانون الاستثمار الجديد باللغة الألمانية للمستثمرين الألمان، وأن الجامعة الألمانية بالقاهرة استقبلت مؤخرا وفدا ألمانيا من كبرى الشركات العالمية في مجالي الهندسة والعمارة، للتعرف على المستوى العلمى المتميز الذى تقدمه الجامعة الألمانية بالقاهرة والذى يسهم في تخريج طلاب قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل في مختلف دول العالم.

وأشار إلى أنه التقى مع نيكول هوفميستر كراوت وزيرة الاقتصاد والعمل والإسكان بولاية بادن فورتمبيرج خلال زيارته الأخيرة لدولة ألمانيا، وأنه ناقش والوفد المرافق له كيفية استفادة الطلاب من الخبرات الكبيرة الموجودة بولاية بادن فورتمبيرج والتى تعد رائدة في مجال التكنولوجيا الجديدة والاتجاهات العالمية، إلى جانب دورها في إنشاء سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن كون أصحاب الشركات في الولاية هم الأكثر جذبا للعمالة على مستوى العالم، إلى جانب وجود العديد من الشركات متوسطة الحجم تمتاز بالنشاط على الصعيد العالمي لفترات طويلة وحققت نجاحات كبرى.

ونوه أشرف منصور إلى أنه التقى مع رؤساء كبرى الجامعات التطبيقية في ألمانيا، ورئيس وكالة التعاون الدولى لشئون الاقتصاد والصناعة والتصدير والتعليم العالي، ونقيب المهندسين بولاية بادن فورتمبيرج الألمانية والذى وقع خلال الشهر الماضى اتفاقية تعاون مع نقابة المهندسين المصرية، وأنه اجتمع مع وفد لجان البرلمان الألمانى لولاية بادن فورتمبيرج والتى يقدر حجم صادراتها لكل دول العام بنحو 201 مليار يورو سنويا، كذلك التقى أيضا مع المدير التنفيذى لوكالة التعاون الدولى الألمانية بولاية بادن فورتمبرج.

وتابع قائلا إن الجامعة الألمانية بالقاهرة نظمت احتفالية حضرها الدكتور هشام منصور وزير قطاع الأعمال والسفير الألمانى بالقاهرة جورج لوى وأنه تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر إلى جانب عرض ما أنجزته في مجال البنية التحتية خلال الفترة الأخيرة.

وذكر رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن ولاية بادن فورتمبيرج الألمانية تعد من أكبر الولايات الأوروبية في ابتكار الصناعات الجديدة، وهى من أكثر المقاطعات اتصالا بالخارج ولها إسهامات كبرى في تنمية العالم، وتعتمد في اقتصادها على كافة المشروعات الكبرى والمتوسطة ومتناهية الصغر لتلبية احتياجات الأسواق العالمية.

جاءت كلمة منصور خلال ندوة أدارها علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام بحضور لفيف من النجوم والإعلاميين، ومنهم أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري، وعلي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وخالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وعماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، ومحمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، وأمل فوزي رئيس تحرير نصف الدنيا، ومحمد شبانة رئيس تحرير الأهرام الرياضي، والإعلامي أحمد المسلماني، والإعلامي نشأت الديهي، والكاتب الصحفي عادل السنهوري، ومحمد السيد صالح رئيس تحرير المصري اليوم سابقا، والدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والفنانة مادلين طبر والفنان حسن كامى.

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