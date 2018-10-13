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أحمد موسى يدعو العرب لوقف ضخ الاستثمارات والسياحة إلى تركيا.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:02 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
دعا الإعلامي أحمد موسى، كافة الدول العربية المحبة إلى المملكة العربية السعودية بوقف الرحلات السياحية إلى تركيا، ووقف الاستثمارات العربية المتواجدة هناك، لأنها دولة تستهدف الدمار.

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اللي متواجد في تركيا بغرض السياحة من العرب يرجع، ويشوف بلد أفضل لا تنتهك الحرية الشخصية ولا تتهم السائحين على أنهم قتلة".

وتابع: "الإعلام القطري التركي الإرهابي العمليل فبرك صوراً لمجموعة من السائحين السعوديين المتواجدين في تركيا على أنهم المتورطين في حادث اختفاء جمال خاشقجي"، مضيفا: "على كل فرد ظهرت صوره في الإعلام التركي تحريك دعاوى قضائية ضد مشوهي صورهم داخل تركيا".

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