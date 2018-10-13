أحمد موسى يدعو العرب لوقف ضخ الاستثمارات والسياحة إلى تركيا.. فيديو

دعا الإعلامي أحمد موسى، كافة الدول العربية المحبة إلى المملكة العربية السعودية بوقف الرحلات السياحية إلى تركيا، ووقف الاستثمارات العربية المتواجدة هناك، لأنها دولة تستهدف الدمار.





وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اللي متواجد في تركيا بغرض السياحة من العرب يرجع، ويشوف بلد أفضل لا تنتهك الحرية الشخصية ولا تتهم السائحين على أنهم قتلة".



