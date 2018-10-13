استمرار فعاليات القافلة الطبية جسور الخير1 برعاية جامعة المنصورة

استمرت اليوم السبت فعاليات القافلة الطبية جسور الخير1 والتى تنظمها جامعة المنصورة لوسط سيناء نخل ، الحسنة والتى تعد أكبر قافلة متكاملة تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة واللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وذلك في إطار احتفالات الدولة بانتصارات أكتوبر.





فيما يتضمن فريق عمل القافلة الدكتور حمدي القليوبي المدير التفيذي للقافلة والدكتورة ايمان احمد ابو الفضل والدكتورة حنان الرفاعي عبد القادر نائبا القافلة و ابراهيم ابراهيم عبد الباقي المدير المالي للقافلة ، احمد سمير بمكتب نائب رئيس الجامعة.





فيما يشارك بالقافلة 34 أستاذًا من تخصصات مختلفة : الطب، الطب البيطرى، الصيدلة، الزراعة، التمريض.





وتضمن نشاط القافلة الزراعية : زيارة مجلس مدينة الحسنة. ومناقشة سبل التعاون الممكنة من الناحية الزراعية وزيارة مزرعة بميثمثني بمركز الحسنة وقد تم مناقشة كافة الملاحظات بالمزرعة وعمل توصيات لها بعد إجراء الفحص الحقلي لها.



