ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

موسى: حديث السيسي عن حرب أكتوبر الأقوى ومحدش يفكر يهوب ناحية مصر.. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:40 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة عن صاحب قرار حرب أكتوبر 1973، المسؤول الأول عن نتائجها مع إسرائيل، وهو الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" لأول مرة منذ 45 سنة يصرح رئيس الجمهورية بأن الجيش المصري الذي حقق انتصار على إسرائيل مرة قادر يعملها كل مرة، ويعتبر حديث الرئيس السيسي عن حرب أكتوبر هو الأقوى منذ أكتوبر 1973".

وتابع:" مصر أصبحت دولة قوية وقادرة وتملك الإمكانيات اللازمة في الوقت الحالي، بما يسمح لها الدفاع عن كل شبر من أرض مصر ضد أي معتدٍ من أي جهة، لأن قدرات أبطالنا في القوات المسلحة عالية"، مضيفا:" محدش يفكر يهوب ناحية مصر من أي طرف".

ترشيحاتنا

منتخب مصر .. طبيعة إصابة محمد صلاح وسبب خروجه فى مباراة سوازيلاند

مدمن هيروين يشنق طفلة عشيقته بحزام في خزانة ملابس بأمريكا.. صور

توفيق عكاشة يفجر مفاجأة حول اقتصاد بنى إسرائيل

ترامب لـCBS الأمريكية: لن أغضب السعودية

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

أردوغان يوجه رسالة لـ ترامب بعد إفراج تركيا عن القس الأمريكي

درة تكشف لـ صدى البلد حقيقة ارتباطها بالفنان أحمد حاتم.. فيديو وصور

سامح شكري يكشف عن طريق وحيد لحل أزمة قطر مع الرباعى العربى

عكاشة يتعرض لموقف محرج وفريق الإعداد يتدخل لمساعدته

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

ترامب يفجر مفاجأة عن وقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب خاشقجي

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

موسى: حديث السيسي عن حرب أكتوبر الأقوى ومحدش يفكر يهوب ناحية مصر.. فيديو
الفيروسات الكبدية: مصر أول دولة في العالم مرشحة للقضاء على فيروس سي
صناع الأب الروحى يهدون إحدى حلقاته لروح غنوة شقيقة أنغام
عكاشة يتعرض لموقف محرج وفريق الإعداد يتدخل لمساعدته
تونس تفوز على النيجر وتقتنص صدارة المجموعة من مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟