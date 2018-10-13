موسى: حديث السيسي عن حرب أكتوبر الأقوى ومحدش يفكر يهوب ناحية مصر.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة عن صاحب قرار حرب أكتوبر 1973، المسؤول الأول عن نتائجها مع إسرائيل، وهو الرئيس الراحل محمد أنور السادات.



وأضاف " موسى " في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" لأول مرة منذ 45 سنة يصرح رئيس الجمهورية بأن الجيش المصري الذي حقق انتصار على إسرائيل مرة قادر يعملها كل مرة، ويعتبر حديث الرئيس السيسي عن حرب أكتوبر هو الأقوى منذ أكتوبر 1973".



وتابع:" مصر أصبحت دولة قوية وقادرة وتملك الإمكانيات اللازمة في الوقت الحالي، بما يسمح لها الدفاع عن كل شبر من أرض مصر ضد أي معتدٍ من أي جهة، لأن قدرات أبطالنا في القوات المسلحة عالية"، مضيفا:" محدش يفكر يهوب ناحية مصر من أي طرف".