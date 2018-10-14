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رياضة

حارس ألمانيا يكشف سبب الهزيمة المذلة من هولندا

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 06:10 ص
نوير أمام هولندا
نوير أمام هولندا
حسن العمدة
أبدى مانويل نوير، حارس مرمى المنتخب الألماني، عدم رضاه عن أداء الماكينات، خلال مباراتهم امام هولندا والتى انتهت بالخسارة بثلاثية دون رد ، اليوم السبت، في دوري الأمم الأوروبية.

وقال نوير، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أتيحت لنا بعض الفرص، وكان بإمكاننا أخذ المبادرة، وحاولنا فعل كل شيء ممكن".

وأضاف: "لكننا توقفنا قليلا وتلقينا هدفين، كان من الممكن أن يكون اليوم مختلفا بالتأكيد.. سيتم الحديث بشكل سلبي عن المنتخب مرة أخرى".

وتجمد رصيد ألمانيا عند نقطة وحيدة، بالمركز الثالث في المجموعة الأولى، بعد هذه الهزيمة، بينما تحتل هولندا الوصافة بـ3 نقاط، خلف فرنسا المتصدرة بـ4 نقاط.

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