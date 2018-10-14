ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
مي فهمي
استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

جريدة الأهرام:
الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية: الطيار المصري أثبت صلابة معدنه وشدة بأسه في القتال خلال حرب أكتوبر

جريدة الأخبار:
الرئيس السيسي لرؤساء تحرير الصحف الكويتية: ماضون في إصلاح اقتصادي جاد ومدروس كان للشعب المصري فيه الدور الأهم.

المصري اليوم:
الوزراء يناقش أزمة "تسلم القطن" وتطمينات حكومية للفلاحين

اليوم السابع:
الصحة تضخ أدوية السكر والضغط بالمستشفيات لصرفها للمفحوصين في مبادرة الرئيس

ترشيحاتنا

العراق: هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر تضرب شمال شرق أربيل

شاهد.. ظهور غريب لشبيه زعيم كوريا الشمالية

قصة مادهوري الهندية.. تعبت من مطالب زوجها الغريبة فأقدمت على أبشع عمل

تعرف على حقيقة زيادة أسعار البنزين بداية 2019.. فيديو

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على تلك المناطق.. فيديو

احذرى.. تناول العلكة يسبب مشكلات صحية

حكم الشرع فى أخذ فوائد البنوك

الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات المميتة في أفغانستان

محمد صلاح ينشر صورة جديدة .. ومعلقون: مالك يا فخر العرب؟

أسهل طريقة لتحضير كفتة الحاتي في المنزل

خرجت لتبحث عن عمل| رصاصة في الرقبة تنهي حياة عارضة الأزياء الأمريكية.. صور

زوجي لا يقبل بحجابي فماذا أفعل.. علي جمعة يجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. هندي يعيش بوجه أسد لمدة 20 سنة

جمارك بورسعيد تحبط تهريب أجهزة لاسلكي ومنشطات جنسية قادمة من الصين.. صور

محافظ البحيرة يراجع تجهيزات مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة..100 مليون جنيه لرفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية..صور

جريمة هزت منطقة شبرا .. رحمة ضحية شياطين الإنس ..والأهالى يطالبون بالقصاص.. صور

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

فيديو

تعرف على حقيقة زيادة أسعار البنزين بداية 2019.. فيديو
هاني رمزي: غياب صلاح سيؤثر علينا وكوكا حظه سيئ.. فيديو
سامح شكرى: كسرنا شوكة الإرهاب وقضينا على بنيته الأساسية.. فيديو
سامح شكرى يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى المرتقبة إلى روسيا
القوات المسلحة: اكتشاف 3 آلاف نفق على الشريط الحدودي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟