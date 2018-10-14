أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم.. فيديو

استعرضت الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد"، أهم مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأحد.





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





جريدة الأهرام:

الفريق محمد عباس قائد القوات الجوية: الطيار المصري أثبت صلابة معدنه وشدة بأسه في القتال خلال حرب أكتوبر





جريدة الأخبار:

الرئيس السيسي لرؤساء تحرير الصحف الكويتية: ماضون في إصلاح اقتصادي جاد ومدروس كان للشعب المصري فيه الدور الأهم.





المصري اليوم:

الوزراء يناقش أزمة "تسلم القطن" وتطمينات حكومية للفلاحين





اليوم السابع: