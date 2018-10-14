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محافظات

افتتاح معرض جهاز المشروعات المتوسطة والصغير بجامعة أسيوط .. صور

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:46 م
افتتاح معرض جهاز
افتتاح معرض جهاز المشروعات المتوسطة والصغير بجامعة أسيوط
إيهاب عمر
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، ونيفين جامع المدير التنفيذي لجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، معرض منتجات الشباب والجمعيات بأسيوط " والمقام على هامش ملتقى الحوار الشبابي حول الشباب والتنمية" بجامعة أسيوط.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحجم منتجات الشباب وتنوعها التى تعكس مدى اهتمامهم في إقامة المشروعات والتى يتوافق مع دور الدولة في دعم مشروعات الشباب الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم كافة التسهيلات طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

أضاف الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لديها عدد من الخطط الطموحة التي تهدف للارتقاء بشباب مصر، ودعمهم في شتى المجالات التي تهدف لتقليل نسب البطالة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على الاستثمار في الشباب، واستغلال قدراتهم بما يعود بالنفع على وطنهم وتوفير كافة الوسائل التي تساعدهم على تطوير أنفسهم في كافة المجالات المختلفة، لكونهم قاطرة المستقبل وأمل مصر.

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة في زيارة تفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة أسيوط، ضمن سلسلة جولاته وزياراته الميدانية لمحافظات الجمهورية المختلفة.
افتتاح معرض جهاز المشروعات المتوسطة والصغير بجامعة أسيوط .. صور
افتتاح معرض جهاز المشروعات المتوسطة والصغير بجامعة أسيوط .. صور
افتتاح معرض جهاز المشروعات المتوسطة والصغير بجامعة أسيوط .. صور
افتتاح معرض جهاز المشروعات المتوسطة والصغير بجامعة أسيوط .. صور
افتتاح معرض جهاز المشروعات المتوسطة والصغير بجامعة أسيوط .. صور
افتتاح معرض جهاز المشروعات المتوسطة والصغير بجامعة أسيوط .. صور

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