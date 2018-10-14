التعاقدات الحكومية الإلكترونية.. بداية عصر جديد للتنمية ومحاربة الفساد الإداري

التعاقدات الحكومية الإلكترونية:

- المالية: القانون يعمل على ترشيد الإنفاق العام ويراقب متابعة المشروعات

- خالد نوفل: أداة لمكافحة الفساد ويضبط الإنفاق العام





أعلنت وزارة المالية علي مدار الـ3 أشهر الماضية عن انتهاء العمل بقانون المناقصات والمزايدات برقم 89 لسنة 1998 وبدأ العمل بتشريع جديد وهو قانون التعاقدات الحكومية الجديد برقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، والمصدق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الثلاثاء الماضي.





كشفت وزارة المالية عن أن ذلك القانون يعمل على ترشيد الانفاق العام ويراقب متابعة المشروعات التي تتعاقد عليها الحكومة مع الجهات الخاصة وهو ما يعطي معدلات أعلي للإنجاز إذ يشمل التعاقدات الإلكترونية للحكومة، مما يدعم سبل الاستثمار ويعزز فرص دمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمي، إذ تعتمد تلك المنظومة الجديدة علي التعاقدات مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.





وقال خالد نوفل، مساعد وزير المالية للتطوير الفني والإداري، إن القانون الجديد يعد أداة لمكافحة الفساد ويضبط الإنفاق العام للدولة، إذ يراقب كافة التعاقدات التي تقوم بها الجهات الحكومية مما يحقق الكفاءة الاقتصادية لحصــول الدولة على قيمة حقيقية، مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وبما يحقق مردودًا إيجابيًا على أداء الجهات الخاضـعة لأحكام.





وأوضح "نوفل"، أن هناك تنسيقا مع المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، والتعرف علي التجارب الدولية التي تتشابه ظروفها مع مصر فيما يتعلق بالتعاقدات الحكومية.





وأشار إلي أن القانون الجديد يتوافق بصورة كبيرة مع منظومة المكينة الحكومية و التوقيع الإلكتروني وتحديدا آلية GFMIS التي تقوم بها الوزارة وتعممها على كافة الجهات الخاضعة للموازنة العامة بما يساهم في النهاية على تفعيل مبادرة الشمول المالي التي يرعاها البنك المركزي المصري وهو ما يعزز فكرة الترابط الحكومي .





وعلي نفس السياق أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ، أن منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية الإلكترونية تعتبر من أهم المشاريع القومية للدولة والتي تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030،، حيث سيتم من خلال المنظومة الربط بين إعداد الموازنة وتخطيط الاحتياجات وتبسيط إجراءات التعاقدات، وتوسيع قاعدة المنافسة ودعم مبادئ الشفافية بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، مما سيكون له أثر إيجابي على تحقيق جهود الحكومة في تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للمجتمع بشكل عام.





وأشار الوزير إلي أن الوزارة تقوم بالاعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد في اطار المجلس القومي للمدفوعات من خلال تفعيل منظومة الشبكة المالية للحكومة GFMIS، موضحا أن هناك تنسيقا بين الوزارة عبر هيئة الخدمات الحكومية التابعة لها والأجهزة الحكومية الأخرى فيما يتعلق بإعادة استغلال المخزون الراكد من الموارد لدي الجهاز الحكومي في كافة التعاقدات التي تتم وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستغلال المنتجات المحلية في التعاقدات.





وأوضح " معيط" أن هناك خطة شاملة لدي الوزارة لتطوير منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية واتباع الأساليب المميكنة و الإلكترونية في عملية التعاقد، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تقوم بوضع دراسات تحضيرية للتطبيق وتحديد البنود الخاصة بالمشتريات الحكومية وفقا لقواعد بيانات محدثة خصوصا لأسعار تلك الأصناف التي يعتمد عليها الجهاز الإداري مع الأخذ في الاعتبار عدم تكبيد الموازنة العامة أي أعباء .





وذكر "معيط" أن الوزارة ستعمل على إشراك القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدخول في منظومة التعاقدات الحكومية ضمن الإجراءات لدمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي للمنظومة الرسمية، عبر إجراءات وشروط ميسرة في التعاقدات.





وثمنت الدكتورة ماجدة شلبي، الخبيرة الاقتصادية و أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، من إجراءات الحكومة لتطوير أدائها والقضاء علي عجز الموازنة، إضافةً إلى استغلال الفرص الخاصة بالتخلص من المخزون الراكد من الموارد والمواد الخام لدي الجهاز الحكومي.





وأضافت "شلبي" أن ربط الجهاز الحكومي ببعضه عبر القرارات والتشريعات الصادرة بدون تضارب هو أقصر الطرق للتنمية الاقتصادية، مؤكدة ان اشراك القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في التعاقدات الحكومية وفقا للمعايير العالمية هو أول طرق الاصلاح الحكومي.



