وقف عمومية التنس العادية لحين نظر دعوى الموضوع

قرر مركز التسوية والتحكيم وقف الجمعية العمومية العادية لاتحاد التنس المقرر لها يوم 30 أكتوبر الجاري.



كانت إسراء محمد مجد الإسلام، أقامت دعوى مستعجلة أمام مركز التسوية والتحكيم وأحالها المستشار محمد السيد خليفة، الأمين العام لمركز التسوية والتحكيم، للجنة الاستشارية.



وقررت اللجنة الاستشارية في الشق العاجل في المنازعة رقم 38 لسنة 2 ق 2018 وقف تنفيذ القرار الصادر من المحتكم ضده الثاني رئيس اتحاد التنس بدعوى الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم 30 أكتوبر الجاري، وذلك مؤقتا لحين الفصل في الشق الموضوعي من المنازعة، وثانيًا في الشق الموضوعي إحالتها للدائرة المختصة لنظرها عقب تشكيلها.