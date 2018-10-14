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عماد الدين حسين: سياسات ترامب مقلقة.. وعلينا أن لا نراهن عليها

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 08:31 م
صدى البلد
توك شو
قال عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة "الشروق"، إن الإعلام القطري يعاير المملكة العربية السعودية بتدخلات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياساتها، رغم أن قطر لديها على أراضيها أكبر قاعدة أمريكية.

وأضاف "حسين"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المُذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن قطر تنفق بشكل كامل على قاعدة "العديد" الأمريكية، مشيرًا إلى أن هناك صفقات نفذتها قطر مع أمريكا تقدر بالمليارات.

وأكد، أن سياسات ترامب الحالية مقلقة للغاية، وعلينا أن لا نراهن عليها.

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