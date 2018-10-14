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رياضة

مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة عن بديل محمد صلاح في منتخب مصر.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:29 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
قال مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر السابق، إن غياب محمد صلاح نجم الفراعنة عن صفوف الفريق بسبب الإصابة تسبب في قلق ولكن سوف نقوم بتعويض مكانه عن طريق لاعبين من داخل الأسماء المتواجدة في القائمة الحالية.

واضاف عبد الغني خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على فضائية صدى البلد، أن رأية الشخصي أنه لا يوجد بديل للنجم الدولي محمد صلاح ولا يستطيع أحد من اللاعبين أن يعوض غيابه أو يؤدي بالشكل الذي يقوم به .

وتابع:" تمنينا مشاركة صلاح في جميع المباريات، ولكن الاصابة تسببت في غيابه.

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