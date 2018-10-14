ضبط 733 هاربا من أحكام متنوعة في أسوان

شنت الأجهزة الأمنية بأسوان، حملة لضبط الخارجين على القانون وحائزي المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء، وتنفيذ الأحكام القضائية والقرارات المتنوعة.



وبحسب بيان، أسفرت الحملة عن تنفيذ 733 حكمًا، شملت "113 جزئيًا، و21 مستأنفا، و413 غرامات و183 مخالفة، و4 أحكام سرقة تيار كهربائي".



تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.