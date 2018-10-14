ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مجدي عبد الغني: يجب على أجيري تبديل صلاح عندما يطلب التغيير.. فيديو

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد مجدي عبد الغني، رئيس بعثة المنتخب المصري في إي سواتيني، أن محمد صلاح نجم كبير ومن حقه اتخاذ قرار الخروج من المباريات وقت ما يشاء.

وقال "عبد الغني"، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "محمد صلاح يعلم ما يقوم به جيدًا، نجوميته فارقة عن كثيرين وأنا منهم".

وتابع: "محمد صلاح يعلم مصلحته جيدًا، طلب المشاركة في مباراة الأسبوع الماضي ومن حقه يطلب المشاركة مادام يشعر أنه جاهز".

وأضاف عبد الغني "لابد على المدرب الدفع بمحمد صلاح مادام قادرًا على المشاركة في المباراة، أيضًا يجب أن يتخذ المدرب قرار تبديل صلاح عندما يرغب اللاعب في هذا".

ترشيحاتنا

عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إصابة ليلى غفران بالشلل

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

مجدي عبد الغني: يجب على أجيري تبديل صلاح عندما يطلب التغيير.. فيديو

إسعاف المنوفية تلتقط سيلفي أمام حريق شبين الكوم

3 شركات تتنافس على الفوز بمزايدة ملابس الأهلي لمدة ثلاث سنوات

وزير الزراعة يزف بشرى سارة للمتضررين من فيروس الطماطم

تركيا فشلت في توريط السعودية.. لغز اختفاء خاشقجي تحول إلى تصفية حسابات دولية

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

الأمن يشترط موافقة النيابة لإقامة مباراة جزيرة مطروح على ملعب المصري .. فيديو

تصريحات نارية لوزير الإعلام السعودي

مدير أمن المنوفية عن حريق مخزن الكاوتش: فصلنا الكهرباء واقتحمنا البوابة

غنوة سليمان: أنا بخير ومازلت على قيد الحياة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصل على 3 آلاف جنيه نظير عمله.. قصة الفرنسي مصمم برج إيفل وكوبري أبو العلا

رئيس جمهورية تتارستان يزور الجامع الأزهر.. صور

برة الكادر.. حكايات لقطات عفوية لمسئولين أذهلت الجماهير.. صور

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته استعدادا لودية الإمارات غدا.. صور

كارثة داخل الجيش البريطاني: 30 ألف جندي يعانون من البدانة.. صور

فيديو

المصري يعلن تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة.. فيديو
مجدي عبد الغني يوضح حقيقة حدوث تغيير في حراسة مرمى المنتخب.. فيديو
أحمد عادل عبد المنعم يكشف عن موقف متكرر له في الأهلي.. فيديو
عبد المنعم: مساندة المقاصة سبب تألقي.. فيديو
عامر حسين يكشف كواليس أزمة لقاء المصري مع جزيرة مطروح في كأس مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟

هل تؤيد حصول المرأة الحامل وذوي الاحتياجات الخاصة على يوم إجازة إضافي أسبوعيا؟