مجدي عبد الغني: يجب على أجيري تبديل صلاح عندما يطلب التغيير.. فيديو

أكد مجدي عبد الغني، رئيس بعثة المنتخب المصري في إي سواتيني، أن محمد صلاح نجم كبير ومن حقه اتخاذ قرار الخروج من المباريات وقت ما يشاء.





وقال "عبد الغني"، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد"، "محمد صلاح يعلم ما يقوم به جيدًا، نجوميته فارقة عن كثيرين وأنا منهم".





وتابع: "محمد صلاح يعلم مصلحته جيدًا، طلب المشاركة في مباراة الأسبوع الماضي ومن حقه يطلب المشاركة مادام يشعر أنه جاهز".



