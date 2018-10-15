البنك الدولي: ندعم مصر في مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة ونساند برنامج الإصلاح

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بكريستالينا جيروجيفا، المديرة الإدارية العامة للبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، بحضور كل من الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والدكتور ميرزا حسن، عميد المجموعة العربية بالبنك الدولى، والسفير راجى الأتربى، المدير التنفيذى لمصر فى البنك، وسامية مصدق، القائمة بأعمال رئيس مكتب البنك بمصر، ويارا العبد، مستشارة الوزيرة، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى بمدينة بالى الإندونيسية.





وبحث الجانبان، ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور جيم كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، فى نيويورك سبتمبر الماضى، من دعم البنك للجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.





وأكدت المدير الإدارية للبنك الدولى، أن الاجتماع الأخير للرئيس السيسي مع رئيس البنك الدولى كان ناجحا للغاية، مشيرة إلى أن الرئيس يقود مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر وساهم البنك فى دعمها.





واستعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وعدد من المشروعات التى قامت بها فى قطاعي النقل والتعليم والبنية الأساسية؛ إضافة إلى مشروعات التنمية فى سيناء، مؤكدة أهمية العمل على تعزيز التعاون بين مصر والبنك والإسراع فى إجراءات توقيع دعم البنك لمشروع تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، ومشروعات البنية الأساسية خاصة المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى والمنتظر أن يخصص لها البنك نحو 500 مليون دولار، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تضع أولوية للمرأة من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا، وفى هذا الإطار، أكدت كريستالينا جيورجيفا، أهمية برنامج تنمية سيناء وحرص البنك على دعمه.





وأعربت الوزيرة، عن تطلعها لتعزيز العلاقات بين مصر والبنك خلال المرحلة المقبلة.





وفى هذا الإطار ، أعربت "كريستالينا"، عن عزم البنك الدولي زيادة دعمه لمصر في مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى وتعزيز الشراكة الممتدة.



