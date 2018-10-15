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محافظات

الهجان يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:12 ص
صدى البلد
يوسف رجب
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، جولة تفقدية بمدينة قنا الجديدة، لمتابعة الأعمال التي تجرى بعدد من المشروعات الخدمية بالمدينة، رافقه المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز المدينة وعدد من القيادات التنفيذية.

بدأ الهجان، جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمبني الدراسة ومبني إقامة الطلاب بمدرسة (STEM) للمتفوقين، لافتا إلى أنه يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من التشطيبات النهائية بمبنى الدراسة وإقامة الطلاب بالمدرسة، ووجه بالانتهاء من أعمال تركيب البلدورات وزراعة الاشجار بمحيط المدرسة من الداخل والخارج، كما تفقد الأعمال الانشائية بمبني الاقامة الثاني والذي يشمل 54 غرفة موجهًا المسئولين بضرورة تكثيف العمالة للانتهاء من المبنى في أقرب وقت ممكن.

كما تابع الهجان، أعمال التشطيبات النهائية بمدرسة قنا الجديدة للتعليم الاساسي"ابتدائي – اعدادي" بسعة 42 فصلا دراسيا، مشيرًا إلى أن مدينة قنا الجديدة تشهد طفرة حقيقية في إنشاء المدارس، حيث تضم مدارس"تحيا مصر 1 – تحيا مصر 2 – مدرسة المتفوقين – مدرسة التعليم الاساسي"، كما سيتم إنشاء مدرسة ثانوية عامة.

وتفقد محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمركز شباب مدينة قنا الجديدة المقام على مساحة 63 ألف متر مربع ويشمل "مبنى إداري، وحمام سباحة أوليمبي، وحمام غطس، وحمام سباحة للأطفال، ومبنى لتغيير الملابس، وملاعب كرة قدم وكرة سلة وكرة طائرة، وكرة يد ومدرجات لحمام السباحة والملاعب، بالإضافة إلى المسجد" بتكلفة مالية تصل إلى حوالى 90 مليون جنيه.

كما تابع محافظ قنا، الأعمال الإنشائية التى تجرى بمبنى مستشفى مدينة قنا الجديده، موضحًا بأن المبنى مقام على مساحة 10 آلاف متر مربع ويتكون من 7 طوابق، بالإضافة إلى البدروم ويضم 175 سريرا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 153 مليون جنيه، ووجه مسئولي الشركة المنفذة بضرورة الانتهاء من الأعمال بالمستشفى في المواعيد المحددة.
الهجان يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة
الهجان يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة
الهجان يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة
الهجان يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة
الهجان يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمدينة قنا الجديدة

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