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وزير النقل: الاستعداد لتنفيذ 4 محطات جديدة من الخط الثالث للمترو..صور

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
عقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل اجتماعا موسعا مساء أمس،مع الشركة المنفذة للجزء الأول للمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو وذلك بحضور الدكتور عمرو شعث نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للانفاق وقيادات وزارة النقل وهيئة الأنفاق.

وأكد وزير النقل أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة معدلات التنفيذ في هذا الجزء الذي يشمل أربع محطات نفقية هي "جمال عبد الناصر- ماسبيرو – الزمالك – الكيت كات"،وذلك بعد امتداده من محطة العتبة،ثم استعرض الوزير معدلات التنفيذ في المحطات، والتقدم في أعمال الحفر التي يقوم بها الحفار العملاق بين محطتي العتبة وجمال عبد الناصر.

ونوه الدكتور هشام عرفات إلى أن أعمال المرحلة الثالثة تنقسم إلى عدة مجموعات عمل (الأعمال الإنشائية والتشطيبات، وأعمال السكة، وأعمال الاتصالات والإشارات والتحكم والمسير، والأعمال الإلكتروميكانيكية، وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة، وتصنيع وتوريد وتركيب ماكينات التذاكر،لافتا إلى أن المرحلة الثالثة يبلغ طولها 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربا ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة.

وأشار إلى أنه سيتم التنفيذ على ثلاثة أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات وتشتمل على 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات)، وسيتم افتتاحه في ديسمبر 2021، و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6،6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية و4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج) وسيتم افتتاحها في يونيو 2022، والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول 7،1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطـات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة وسيتم افتتاحها في نوفمبر 2022، وتبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو نحو 44.5 مليار جنيه.

وزير النقل: الاستعداد لتنفيذ 4 محطات جديدة من الخط الثالث للمترو..صور
وزير النقل: الاستعداد لتنفيذ 4 محطات جديدة من الخط الثالث للمترو..صور
وزير النقل: الاستعداد لتنفيذ 4 محطات جديدة من الخط الثالث للمترو..صور
وزير النقل: الاستعداد لتنفيذ 4 محطات جديدة من الخط الثالث للمترو..صور
وزير النقل: الاستعداد لتنفيذ 4 محطات جديدة من الخط الثالث للمترو..صور
وزير النقل: الاستعداد لتنفيذ 4 محطات جديدة من الخط الثالث للمترو..صور
وزير النقل: الاستعداد لتنفيذ 4 محطات جديدة من الخط الثالث للمترو..صور
وزير النقل: الاستعداد لتنفيذ 4 محطات جديدة من الخط الثالث للمترو..صور

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