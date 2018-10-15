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أخبار العالم

مصرع 6 أشخاص في فيضانات بفرنسا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 10:33 ص
صدى البلد
حسن محرم
لقى 6 أشخاص مصرعهم في منطقة أودي الفرنسية جراء أمطار غزيرة خلال ليلة الأثنين، مع مخاوف بأن الضحايا أكثر من ذلك.

وذكرت شبكة "بي إف إم تي في" الفرنسية أن فيضانات وأمطار غزيرة في منطقة أودي تسببت في غرق 6 أشخاص، مشيرة إلى أن السلطات وضعت المنطقة تحت التحذير المشدد، نظرا لأن هذه الفيضانات غير مسبوقة منذ عام 1891.

وتسببت الفيضانات في تدمير العديد من الطرق وانقطاع الكهرباء عن مناطق شاسعة وتدمير العديد من المنازل وسقوط الأشجار.

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