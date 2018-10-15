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فن

مروان خوري ينعى والد فارس كرم: أطلب من الله الصبر

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 12:00 م
صدى البلد
نورا نبيل
حرص الفنان مروان خوري على تقديم واجب العزاء للمطرب فارس كرم بعد رحيل والده.

وغرد مروان خوري من خلال حسابه الخاص على "تويتر" قائلًا: "تعازيّ العميقة، وبحزن وأسف كبير لوفاة والد الفنان فارس كرم .. أطلب من الله الصبر لأهل الفقيد والرحمة لروحه".

وينتظر أن تؤدي الصلاة على والد فارس كرم، من (كنيسة مار مارون الرعانية - جزين)، في العاصمة اللبنانية بيروت في تمام الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء 16 أكتوبر.

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