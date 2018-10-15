شادية ثابت: انتشار الولادة القيصرية ملأت الحضانات بالأطفال..فيديو

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه خلال الفترة الأخيرة إنتشرت الولادات القيصرية بشكل كبير، نظرًا للإعتقاد الشائع بأنها أقل ألمًا، إضافةً إلى أنها أسهل من الولادة الطبيعية، حيث أنها أقل وقتًا وجهودًا وبتكلفة أكبر.



وتابعت "ثابت" خلال مداخلة هاتفية لها عبر برنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "Ten" اليوم، الإثنين، أنه لابد أن يقنع الطبيب الأم بضرورة الولاد الطبيعية، حيث أنها أفضل لها وللجنين.



وأضافت أن كثرة الولادة القيصرية جعلت الحضانات مليئة بالأطفال.