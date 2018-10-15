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حوادث

ضبط 3 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة بكفر الشيخ

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
محمود زيدان
شنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، عن ضبط "ص.أ"، 18 سنة، مقيم دائرة مركز بيلا، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات آخرهما ٨٠٩١ / ٢٠١٦م جنايات قسم أول كفر الشيخ ) .. وبحوزته ٣٠ جراما لمخدر الهيروين بقصد الإتجار و٢٥٠ جنيه و هاتف، تحرر المحضر ١٠٦٦٢ / ٢٠١٨ جنايات مركز بيلا.

كما ضبطت المباحث، ح.م.ع سن ٥٥ عاطل ومقيم قسم ثان كفر الشيخ، سبق اتهامه في عدد قضيتي مخدرات آخرهما ٨٠٩١/ ٢٠١٦م جنايات قسم أول كفر الشيخ ، وبحوزته ٢٠ قرصا مخدرا بقصد الإتجار و ٢٠٥ جنيهات، و هاتف، تحرر المحضر ٥٧٨٧ / ٢٠١٨ جنايات قسم ثان كفر الشيخ.

وتمكنت الحملة، من ضبط ك.ع.ي سن ٥٥ عاطل ومقيم قسم ثان كفرالشيخ البرلس، سبق اتهامه في ٤ قضايا ما بين : سلاح ابيض ، مخدرات آخرها القضية رقم ٩٢٤٦/ ٢٠١٧م جنح قسم دسوق " سلاح بدون ترخيص، وبحوزته ٢٠٠ جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار و٢٠٠٠ جنيه و هاتف، تحرر المحضر ٨٣٥٣/ ٢٠١٨ جنايات قسم دسوق.

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